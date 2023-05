Polizei Hagen

POL-HA: Auto kippt bei Unfall auf die Seite - Hagenerin verletzt sich leicht

Hagen-Hohenlimburg (ots)

In der Straße Piepenbrink kam eine Hagenerin am Montag (15.05.) mit ihrem Toyota von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Baum zusammen. Die 41-Jährige fuhr gegen 14 Uhr in Richtung einer Kita. Die Frau gab an, bei der Fahrt kurz zu ihrem Hund geschaut zu haben, der sich im Fußraum der Beifahrerseite befand. Plötzlich habe sie nur noch den Baum auf der rechten Seite gesehen und ihr Fahrzeug kippte auf die linke Seite. Eine Zeugin half der 41-Jährigen und ihrem Hund durch den Kofferraum aus dem Toyota. Die Hagenerin kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Ihr Auto musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell