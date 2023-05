POL-HA: Bauarbeiter läuft auf Fahrbahn und wird von PKW erfasst

Hagen-Hohenlimburg (ots) - In der Straße Piepenbrink kam eine Hagenerin am Montag (15.05.) mit ihrem Toyota von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Baum zusammen. Die 41-Jährige fuhr gegen 14 Uhr in Richtung einer Kita. Die Frau gab an, bei der Fahrt kurz zu ihrem Hund geschaut zu haben, der sich im Fußraum der Beifahrerseite befand. Plötzlich habe sie nur noch ...

mehr