POL-DU: Aldenrade: Auto und Straßenbahn kollidieren - 70-jähriger Autofahrer verletzt

Duisburg (ots) - Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto am 9. August (ein Mittwochabend, 18:55 Uhr) ist ein 60-jähriger Fußgänger am Montagabend (14. August) seinen Verletzungen im Krankenhaus erlegen. Eine Autofahrerin (34) war mit ihrem Audi auf der Bahnhofstraße unterwegs und erfasste den Mann in Höhe eines ...

mehr