Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen

Rhein-Neckar-Kreis: Kind beschädigt mit Fahrrad einen geparkten Porsche - Zeugen gesucht!

Reilingen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagabend, gegen 20:15 Uhr, beobachtete eine Zeugin wie in der Ziegelstraße ein Mädchen mit ihrem Fahrrad an dort abgestellten Porsche hängen blieb. Das Mädchen war gemeinsam mit einem erwachsenen Mann sowie einem weiteren Kind auf Fahrrädern in der Kirchenstraße unterwegs. Beim Einbiegen in die Ziegelstraße geriet das Mädchen aus ungeklärten Gründen ins Straucheln und kollidierte mit einem am Fahrbahnrad geparkten Porsche. Das Mädchen wurde bei dem Zusammenstoß nicht verletzt. Nach dem Aufprall schaute sich der Erwachsene die Beschädigungen an dem Auto an, entfernte sich jedoch im Anschluss von der Unfallstelle. Das Mädchen wird wie folgt beschrieben:

schlanke Statur, ca. 140 cm groß, ca. 8-10 Jahre alt, dunkle, glatte Haare, westeuropäisches Erscheinungsbild

An dem Porsche entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Weitere Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Hockenheim, Tel: 06205/2860-0), in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell