POL-MA: Mannheim: E-Scooter-Fahrerin mit knapp 2 Promille unterwegs

Mannheim (ots) - Am Samstagnachmittag kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Raub in der Mannheimer Neckarstadt in der Hochuferstraße auf Höhe der Landwehrstraße. Zwei unbekannte Täter traten von hinten an die 82-jährige Geschädigte heran und stießen die Dame zu Boden. Hierbei zog sie sich blaue Flecken und eine Platzwunde im Bereich des linken Auges und der Stirn zu. ...

mehr