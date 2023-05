Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Handtaschenraub auf Straße - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Samstagnachmittag kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Raub in der Mannheimer Neckarstadt in der Hochuferstraße auf Höhe der Landwehrstraße. Zwei unbekannte Täter traten von hinten an die 82-jährige Geschädigte heran und stießen die Dame zu Boden. Hierbei zog sie sich blaue Flecken und eine Platzwunde im Bereich des linken Auges und der Stirn zu. Die beiden Täter nahmen dann die schwarze Umhängetasche der Dame an sich und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. In der Handtasche befand sich unter anderem Bargeld in Höhe von 800EUR. Eine Personenbeschreibung der Täter konnte die Geschädigte aufgrund der Umstände nicht abgeben. Zeugen, die Hinweise zur Tathandlung oder den Tätern geben können, werden gebeten sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 - 4444 zu wenden. /cw

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell