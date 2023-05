Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis - Feuer auf Firmengelände in der Hafenstraße - PM Nr. 2

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Vermutlich aufgrund der Bildung eines Glutnestes beim Herstellungsprozess gerieten am Samstagabend gegen 19.20 Uhr auf dem Gelände einer Firma in der Hafenstraße in Ladenburg Paletten mit Dämmstoff in Brand. Der Brand konnte sich auf ca. 80 - 100 Paletten ausdehnen, bevor er von der Feuerwehr gelöscht werden konnte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung.

