POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis - Feuer auf Firmengelände in der Hafenstraße - PM Nr. 1

Heidelberg (ots) - Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am Freitagnachmittag gegen 15.15 Uhr in der Heidelberger Bahnhofstraße. Nachdem ein 32-jähriger Heidelberger mit seinem VW Passat zunächst mit möglicherweise überhöhter Geschwindigkeit und entgegen der Einbahnstraße so nahe an einem 62-jährigen Heidelberger vorbeigefahren war, dass dieser zur ...

