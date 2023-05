Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg Neckarwiese - Tätergruppe tritt auf 19-Jährigen ein; Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Am Samstagabend gegen 21:50 Uhr kam es im Bereich der Uferstraße/ Neckarvorland auf der Neckarwiese in Heidelberg zu einem Körperverletzungsdelikt. Hierbei wurde ein 19-jähriger Geschädigter von einer ca. 20-köpfigen Personengruppe angegangen. Die Männer traten auf den Geschädigten ein und schlugen ihn mit Fäusten. Als der Geschädigte zu flüchten versuchte, hielten ihn die Männer fest und hinderten ihn somit an der Flucht. Durch den Angriff erlitt der Geschädigte Schürfwunden am Oberkörper sowie vermutlich eine Prellung des linken Knöchels.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben: alle männlich, ca. 17-23 Jahre alt, trugen dunkle T-Shirts. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zum Geschehen geben können, werden gebeten, sich unter 06221/4569-0 beim Polizeirevier Heidelberg-Nord zu melden. /dl

