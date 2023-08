Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Betrüger erhielt kein Geld + Betrunkener Zechpreller türmt mit gestohlenem Rad + Scheibe beschädigt + Drogentest zeigt THC-Einfluss

Marburg-Biedenkopf (ots)

Wetter/Münchhausen - Betrüger erhielt kein Geld

In den vier der Polizei am Samstag, 05. August, gemeldeten Fällen blieb ein mutmaßlicher Betrüger ohne Erfolg. Er hatte sich in Wetter als angeblicher Mitarbeiter der Pflegekasse und in Münchhausen als Finanzbeamter ausgegeben, an der Haustür geklingelt und versucht angebliche Außenstände zu kassieren. Aufgrund übereinstimmender Personenbeschreibung geht die Polizei derzeit von einem Täter aus.

Der mutmaßliche Betrüger war ca. 1,80 Meter groß, hatte dunkle kurze Haare und sprach deutsch. Er trug eine Jeans, ein blaues Hemd und einen Mundschutz. Wer hat den Mann noch gesehen? Wer kann Hinweise geben, die zu seiner Identifizierung führen könnten?

Der Gesuchte hielt sich gegen 14.15 Uhr in Wetter in der Straße In den Gucksgärten und unmittelbar zuvor offenbar in der Pforte auf. Er klingelte mindestens an drei Haustüren, gab sich als Mitarbeiter einer Pflegeversicherung aus und verlangte die Begleichung angeblicher Zahlungsrückstände von 1600 Euro. Der Mann verließ jeweils die Grundstücke, nachdem seine potentiellen Opfer die Zahlung ablehnten.

Kurz vor 16.50 Uhr meldete sich dann ein Anwohner aus der Pfarrgasse in Münchhausen. Er berichtete von einem angeblichen Finanzbeamten, der bei ihm an der Haustür angebliche Kosten in Höhe von 1800 Euro für einen Freistellungsauftrag eintreiben wollte. Begleitet von dem angeblichen Finanzbeamten ging der Münchhausener zum Geldautomaten, wo der Mann dann ohne erkennbaren Grund davonrannte.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Cölbe - Betrunkener Zechpreller türmt mit gestohlenem Rad

Die Polizei ermittelt derzeit gegen einen 50 Jahre alten wohnsitzlosen Mann. Er steht unter dem Verdacht, ein Fahrrad gestohlen zu haben sowie in einem Restaurant die Zeche geprellt und dann unter Alkoholeinfluss mit dem gestohlenen Rad geflüchtet zu sein. Möglicherweise schlug er auch die Heckscheibe eines Autos ein und stahl die braune Damenhandtasche. Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Am Samstag, um kurz nach 20 Uhr, meldete ein Zeuge den beobachteten Fahrraddiebstahl. Nach dessen Aussage ging der Täter in eine offen stehende Garage eines Anwesens in der Straße Rondehausen, kam mit einem Damenfahrrad wieder heraus und fuhr weg. Trotz der sofortigen Fahndung, blieb der mutmaßliche Fahrraddieb verschwunden. Um kurz vor 22.30 Uhr meldeten und verfolgten die Verantwortlichen eines Restaurants an der B 3 einen Zechpreller, der mit einem Fahrrad auf der B 3 flüchtete. Die Polizei konnte den Mann dank der Zeugen festnehmen. Es handelte sich um einen wohnsitzlosen 50Jährigen. Sein Alkotest zeigte 1,64 Promille, sodass die Polizei eine Blutprobe veranlasste.

Am Sonntag, 06. August, kam es in unmittelbarer Nähe zu einer weiteren Straftat. Die Polizei prüft einen etwaigen Zusammenhang und sucht dazu weitere Zeugen. Zwischen 11.30 und 13.15 Uhr schlug ein noch unbekannter Täter die Heckscheibe eines dunkelblauen Skoda Fabia ein und stahl die im nicht abgedeckten Kofferraumteil liegende und damit sichtbare Handtasche. Das Auto parkte am Ortsrand von Bürgeln auf dem Parkplatz des Normamarktes etwa vor der Bäckerei. Mit der Tasche erbeutete der Täter die Geldbörse mit Bargeld und Bankkarten und anderen persönlichen Dokumenten, sowie diverse Schlüssel und weitere persönliche Gegenstände. Die Suche nach der braunfarbenen Handtasche mit zwei Tragegriffen und ohne Umhängeriemen rund um den Tatort blieb erfolglos. Wer hat zur Tatzeit rund um den Normamarkt verdächtige Personen beobachtet? Wer hat an dem Skoda Fabia oder in unmittelbarer Nähe jemanden gesehen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Scheibe beschädigt

Am Donnerstag, 03. August, flog um etwa 23 Uhr ein Gegenstand gegen ein Fenster des Hauses Friedrich-Ebert-Straße 36 und richtete einen Sachschaden an. Aufgrund der Ermittlungen geht die Polizei derzeit von einer mutwilligen Sachbeschädigung entweder durch einen vehementen Wurf oder durch die Nutzung einer Schleuder aus. Wer hat zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen rund um den Tatort gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Kirchhain - Drogentest zeigt THC-Einfluss

Nachdem der Drogentest auf THC reagierte, endete für einen 35 Jahre alten Mann aus Gießen die Autofahrt mit der Polizeikontrolle in Kirchhain. Die Polizei hatte sein Auto zur allgemeinen Verkehrskontrolle am Sonntag, 06. August, um 21.30 Uhr auf einer Kreisstraße in Kirchhain angehalten. Die Kontrolle endete mit einer Blutprobe und der Sicherstellung des Autoschlüssels.

Martin Ahlich

