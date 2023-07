Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - Schwerer Verkehrsunfall auf der B294

Wolfach (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 14:15 Uhr fuhr eine 32-jährige Dacia-Lenkerin auf der B294 von Wolfach in Richtung Halbmeil. In einer Rechtskurve kam sie aus bisher ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden 40-jährigen Polo-Fahrer zusammen. Die beiden Autos kamen teilweise quer zur Fahrbahn zum Stehen, als ein aus Richtung Halbmeil herannahender Motorradfahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und wohl versuchte, den auf der Fahrbahn stehenden Fahrzeugen auszuweichen. Nachdem er mutmaßlich einen der Pkw streifte kam der Honda-Lenker zu Sturz und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Die 32-jährige Frau und die beiden Insassen des Polo wurden schwer verletzt und mussten mit Rettungshubschraubern und Rettungswagen in die verschiedene Kliniken gebracht werden. Nach aktuellen Erkenntnissen besteht bei den Schwerverletzten keine Lebensgefahr. Der Motorradfahrer kam zur Untersuchung in das Klinikum nach Wolfach. Die B294 war bis 18 Uhr vollgesperrt. Neben mehreren Streifen- und Rettungswagen waren auch Kräfte der Feuerwehr Wolfach mit sechs Einsatzfahrzeugen vor Ort. An den beiden Pkw dürfte jeweils ein Totalschaden entstanden sein; der Sachschaden wird auf knapp 20.000 Euro beziffert. Die Ermittlungen der Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg zum möglichen Unfallhergang dauern an.

/vo

