Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach - Fahrradunfall

Forbach (ots)

Vergangenen Dienstag kam es in Forbach zu einem Fahrradunfall. Ein 32-jähriger Mann war gegen 13.45 Uhr mit seinem Rennrad von Freudenstadt kommend unterwegs Richtung Forbach. Aufgrund nasser Fahrbahnverhältnisse soll er die Kontrolle über sein Rad verloren haben und von der Straße abgekommen sein. Er stürzte und wurde leicht verletzt. An dem Rennrad entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Entsprechende Ermittlungen wurden von den Beamten des Polizeireviers Gaggenau aufgenommen.

/gi

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell