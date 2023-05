Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schlägerei auf dem Schulhof

Geseke (ots)

Am 05. Mai, gegen 19:40 Uhr, kam es auf dem Schulhof eines Gymnasiums auf der Wichburgstraße zu einer Schlägerei. Ein 36-jähriger Geseker beobachtete wie zwei Personengruppen, mit jeweils 10 Personen im Alter zwischen 16 bis 20 Jahren, aufeinander einschlugen. Die Personen waren zum Teil mit einem Schlagstock, einem Messer und Pfefferspray bewaffnet. Als einer der Personen zu Boden ging und von mehreren Personen in das Gesicht getreten wurde ist der 36-Jährige zu Hilfe geeilt. Dabei hat er selber einen Schlag an den Hinterkopf bekommen. Er erlitt leichte Verletzungen. Die am Boden liegende Person hatte mehrere Verletzungen im Gesicht. Erst als die Begleiterin des Gesekers laut rief, dass sie die Polizei informiert hatte, flüchteten alle Personen in unbekannte Richtung. Auch der Verletzte, dem der 36-Jährige zur Hilfe kam, lief davon. Nähere Personenbeschreibungen konnten nicht gegeben werden. Der unbekannte Verletzte, wird gebeten, sich zur Sachverhaltsklärung bei der Polizei unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. Genauso Zeugen die Hinweise auf die beteiligten Personen der Auseinandersetzung geben können. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell