Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Offenburg (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 15:50 Uhr kam es vor einer Gaststätte in der Saarlandstraße zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen drei Personen. Diese eskalierte in der Folge dahingehend, dass sich ein 18-Jähriger und zwei 23 Jahre alten Männer gegenseitig mit Fäusten und Gegenständen attackierten. Zwei aus der Gruppe wurden dabei verletzt. Sie wurden nach einer Erstversorgung mit Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Zu den Hintergründen des handfestesten Streits haben die Beamten des Polizeireviers Offenburg Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

