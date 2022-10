Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Selbstbedienung falsch verstanden

Kaiserslautern (ots)

Die Selbstbedienung in einem Supermarkt am Fackelrondell haben zwei Mädchen am Montagnachmittag offensichtlich falsch verstanden. Ein Mitarbeiter des Marktes beobachtete gegen 15.45 Uhr, wie sich die beiden Kinder im Bereich der Salat-Bar aufhielten. Sie füllten einen Becher mit frischen Früchten, verzehrten diese dann gemeinsam und legten anschließend den leeren Behälter in ein Regal. Als sie die Kasse passierten, bezahlten sie lediglich zwei Getränke, nicht aber den Früchte-Becher.

Der Hausdetektiv sprach die beiden 13-jährigen Mädchen an und verständigte ihre Eltern. Aufgrund ihres Alters sind die beiden "Diebinnen" noch nicht strafmündig. |cri

