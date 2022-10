Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autospiegel absichtlich zerstört

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben in der Parkstraße einen Pkw mutwillig beschädigt. Am Montagnachmittag stellte die Halterin fest, dass an ihrem Skoda Octavia der Außenspiegel auf der Fahrerseite zerstört wurde. Er wurde offensichtlich abgeschlagen oder abgetreten.

Das Fahrzeug stand übers Wochenende in Höhe des Hauses Nummer 27b in einer Parkbucht in Längsaufstellung. Die Tatzeit liegt demnach zwischen Samstagnachmittag, 16 Uhr, und Montagnachmittag, 14.15 Uhr. Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas beobachtet haben und Hinweise auf mögliche Täter geben können, werden gebeten, unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 Kontakt aufzunehmen.

Bereits am gestrigen Montag berichteten wird über beschädigte Fahrzeuge in der Parkstraße (https://s.rlp.de/51q97). Ein Zusammenhang ist nicht ausgeschlossen. |cri

