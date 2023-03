Polizei Gütersloh

POL-GT: Drei Kellereinbrüche an der Georgstraße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Dienstagmorgen (21.03.) wurden der Polizei Gütersloh insgesamt drei Kellereinbrüche an der Georgstraße gemeldet. Die Täter hebelten teilweise an den Hauseingangstüren der Mehrfamilienhäuser und gingen anschließend in die Keller, um dort in einzelnen Kellerräume zu gelangen.

Gestohlen wurden unter anderem Getränke, Schuhe und Weihnachtsschmuck.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Taten machen? Wer hat in der Nacht zu Dienstag oder auch in den Tagen davor verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05241 869-0 entgegen.

