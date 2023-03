Polizei Gütersloh

POL-GT: Ermittlungsverfahren gegen 39-Jährigen nach Einbruch am Postdamm eingeleitet

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Montagabend (20.03., 23.30 Uhr) wurden Zeugen auf einen verletzten Mann im Bereich der Straße Schlangenbach/ Postdamm aufmerksam. Später wurde ein Einbruch in einen Gastronomiebetrieb am Postdamm festgestellt.

Umfangreiche Ermittlungen führten in der Nacht nicht zu der Ergreifung des durch die Zeugen zunächst beobachteten Tatverdächtigen. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5468410

Ermittler der Kriminalpolizei Gütersloh haben die Spuren rund um den Tatort am Dienstag ausgewertet. Diese führten letztendlich zu der Ermittlung eines Tatverdächtigen. Es handelt sich um einen 39-Jährigen Gütersloher. Er wurde an seiner Wohnanschrift angetroffen. Neben den Ermittlungen in dem laufenden Verfahren, bestand gegen den Mann bereits ein Haftbefehl. Für diesen konnte er am Dienstag den haftbefreienden Betrag zahlen.

