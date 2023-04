Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Trickdieb beklaut Seniorenpaar in Vellmar: Kripo erbittet Täterhinweise

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel):

Opfer eines dreisten Trickdiebstahls wurde am Montagmorgen ein hochbetagtes Seniorenpaar in Obervellmar. Der bislang unbekannte Täter hatte gegen 11 Uhr am Haus des Ehepaars im Wohngebiet zwischen der Speicherstraße und der Bahnhofstraße geklingelt und erklärt, dass er Interesse am Ankauf alter Gegenstände und Möbel habe. Daraufhin ließ sich der aufdringlich auftretende Mann einige Sachen im Haus zeigen. Unter dem Vorwand, sein Auto für den Transport von Möbeln zu holen, verschwand der Unbekannte und kam auch nach längerer Zeit nicht zurück. Anschließend stellte das Seniorenpaar den Diebstahl von teuren Goldketten aus einem Schmuckkasten fest. Bei dem Trickdieb soll es sich um einen 50 bis 55 Jahre alten, ca. 1,70 Meter großen Mann mit normaler Statur gehandelt haben, der kurze mittelblonde Haare hatte, ein khakifarbenes T-Shirt sowie eine gleichfarbige Hose trug und auffällig schnell mit leichtem, unbekannten Akzent sprach.

Wer am Montagmorgen in Obervellmar verdächtige Personen beobachtet hat und den Ermittlern der EG SÄM der Kasseler Kripo Hinweise auf den Trickdieb geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

