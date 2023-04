Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Sieben Schwerverletzte bei zwei Unfällen in Söhrewald und Hofgeismar

Kassel (ots)

Söhrewald und Hofgeismar (Landkreis Kassel):

Am gestrigen Dienstag kam es auf Landesstraßen in Söhrewald und Hofgeismar im Landkreis Kassel zu zwei schweren Unfällen, bei denen insgesamt sieben Personen schwer verletzt wurden. Lebensgefahr soll nach bisherigen Informationen für keinen der Verletzten bestehen.

Der erste Unfall hatte sich gegen 17:40 Uhr auf der L3460 zwischen Söhrewald-Wattenbach und Guxhagen-Wollrode ereignet. Wie die aufnehmende Streife vom Polizeirevier Ost berichtet, war eine 22-jährige Audi-Fahrerin aus Gudensberg in Richtung Wollrode unterwegs und wollte zwei vorausfahrende Fahrzeuge, einen Lkw und einen BMW, überholen. Während des Überholvorgangs soll der BMW nach Zeugenaussagen ausgeschert sein, um den Lkw ebenfalls zu überholen. Um einen Zusammenstoß mit dem ausscherenden Pkw zu verhindern, wich die 22-Jährige nach links aus, kam mit ihrem Fahrzeug von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Die Audi-Fahrerin und ihre beiden Mitfahrer, ein 21-Jähriger aus Kassel und ein 40 Jahre alter Mann aus Grebenstein, erlitten schwere Verletzungen, weshalb Rettungskräfte die drei Verletzten in verschiedene Krankenhäuser brachten. Der erheblich beschädigte Audi musste abgeschleppt werden. Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten war eine einstündige Vollsperrung der Landesstraße erforderlich.

Zu dem zweiten Unfall in Hofgeismar war es gegen 23:50 Uhr gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein 19-Jähriger aus Hagen zu dieser Zeit am Steuer eines Mitsubishi mit drei Insassen auf der L3212 von Hofgeismar-Hümme in Richtung Hofgeismar unterwegs. Auf Höhe des jüdischen Friedhofs Hümme kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und kam im Straßengraben zum Stehen. Der Fahrer und seine drei Mitfahrer, ein 19-jähriger Mann und eine 18 Jahre alte Frau aus Hofgeismar sowie ein 21-Jähriger aus Espenau, wurden schwer verletzt und nach notärztlicher Behandlung an der Unfallstelle in Kasseler Krankenhäuser gebracht. Wie die Beamten der Polizeistation Hofgeismar berichten, besteht der Verdacht, dass der 19-Jährige keinen Führerschein hat. Eine bei ihm im Krankenhaus entnommene Blutprobe soll nun Aufschluss darüber geben, ob er möglicherweise unter Alkohol- oder Drogeneinfluss gestanden hatte. An dem Mitsubishi entstand Totalschaden. Die Unfallstelle musste bis zur Abschleppung des Fahrzeugwracks gegen 2:30 Uhr voll gesperrt werden.

