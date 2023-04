Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach mutmaßlichem Streit im Straßenverkehr: 18-Jähriger auf Parkplatz mit Messer angegriffen; Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren:

Zeugen eines Angriffs mit einem Messer, der sich am gestrigen Montagabend auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Kronenackerstraße in Kassel ereignet hat, suchen derzeit die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Polizei. Wie das Opfer, ein 18-Jähriger aus Kassel, den aufnehmenden Polizisten schilderte, war er zuvor am Abend im Straßenverkehr mit dem Fahrer eines silbernen Opel in Streit geraten, woraufhin ihm der Kontrahent mit seinem Pkw bis zu dem Parkplatz gefolgt sein soll. Dort war es bisherigen Ermittlungen zufolge gegen 19:20 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Autofahrern und ihren Mitfahrern sowie Begleitern gekommen, zu der aktuell verschiedene Zeugenaussagen vorliegen. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung zückte der bislang unbekannte Täter offenbar ein Messer, lief dem daraufhin flüchtenden 18-Jährigen hinterher und fügte ihm eine Stichverletzung am Gesäß zu. Der Angreifer und sein Begleiter flüchteten daraufhin mit dem silbernen Opel und einem schwarzen Mercedes vom Parkplatz. Das Opfer begab sich zunächst nach Hause, wo eine Angehörige die Polizei alarmierte. Die daraufhin eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg. Den 18-Jährigen brachten Rettungskräfte zur Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus, das er in der Nacht wieder verlassen konnte.

Bei dem Täter soll es sich um einen 35 bis 40 Jahre alten, 1,90 Meter großen Mann mit sehr kurzen Haaren gehandelt haben, der eine Arbeiterhose trug und Deutsch mit slawischem Akzent sprach.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen, die die Tat auf dem Supermarkt-Parkplatz beobachtet haben, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

