Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfall auf A 7 bei Niestetal: Drei Leichtverletzte und 40.000 Euro Schaden

Kassel (ots)

BAB 7/ Niestetal (Landkreis Kassel):

Am heutigen Montagmorgen kam es auf der A 7 zwischen den Anschlussstellen Kassel-Ost und Kassel-Nord zu einem Unfall zwischen drei Autos, der drei Leichtverletzte und rund 40.000 Euro Schaden zur Folge hatte. Wie die an der Unfallstelle eingesetzte Streife der Polizeiautobahnstation Baunatal berichtet, hatte sich der Unfall auf der Autobahn in Richtung Norden gegen 7 Uhr ereignet. Eine 26-Jährige aus dem Landkreis Göttingen war mit ihrem BMW auf dem linken der vier Fahrstreifen unterwegs und hatte aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Daraufhin stieß sie mit dem Pkw zunächst gegen die Mittelschutzplanke, kollidierte anschließend mit einem rechts neben ihr fahrenden Fiat und schleuderte dann gegen die Leitplanke rechtsseitig der Autobahn. Anschließend lenkte die BMW-Fahrerin nach links und stieß seitlich gegen einen VW, bevor alle drei Pkw zum Stehen kamen. Die 26-Jährige, der 31-jährige Fiat-Fahrer aus Fulda und die 64-jährige VW-Fahrerin aus Baunatal erlitten leichte Verletzungen und wurden vorsorglich von Rettungskräften in Kasseler Krankenhäuser gebracht. Die drei teils erheblich beschädigten Fahrzeuge mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden. Wegen des Unfalls kam es zu Stau und Behinderungen im Berufsverkehr. Knapp zwei Stunden dauerten die Rettungs- und Bergungsarbeiten, bis alle Fahrstreifen der Autobahn wieder frei waren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell