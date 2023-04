Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Trickdiebe beklauen Seniorin im Wacholderweg: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Wolfsanger:

Zwei bislang unbekannte Trickdiebe haben am Freitagnachmittag im Wacholderweg in Kassel eine Seniorin in ihrer Wohnung bestohlen. Unter dem Vorwand, Mitarbeiter der Wohnungsbaugesellschaft zu sein und die Rauchwarnmelder überprüfen zu müssen, hatten sich die Täter gegen 16:30 Uhr Zutritt zur Wohnung verschafft. Während einer der Männer die hochbetagte Frau ablenkte, durchsuchte sein Komplize unbemerkt das Schlafzimmer nach Wertsachen. Nachdem die Täter gegangen waren, beschlich die Seniorin ein ungutes Gefühl, woraufhin sie den Diebstahl von mehreren Geldscheinen aus ihrem Schlafzimmer bemerkte. Von den falschen Mitarbeitern der Wohnungsbaugesellschaft fehlte bereits jede Spur.

Bei den Trickdieben soll es sich um zwei ca. 30 Jahre alte, 1,80 Meter große und schlanke Männer mit kurzen dunklen Haaren gehandelt haben, die Deutsch ohne Akzent sprachen.

Die weiteren Ermittlungen werden nun von den Beamten der EG SÄM der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

