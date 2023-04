POL-KS: Kasseler wird Opfer von Unfallflucht bei Baumarktbesuch: Ermittler suchen Zeugen

Kassel (ots) - Kassel-Mitte: Am heutigen Montagmorgen kam es gegen 7:25 Uhr zum Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Fünffensterstraße in Kassel. Wie die an der Brandstelle eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, war das Feuer in einer Dachgeschosswohnung des Hauses ausgebrochen, ...

mehr