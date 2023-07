Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrfacher versuchter Aufbruch eines Fahrkartenautomaten

Heinsberg-Horst (ots)

Bereits in der Nacht zu Freitag, 21. Juli, versuchten unbekannte Täter einen Fahrkartenautomaten an der Mühlenteichstraße aufzuhebeln. Dies gelang jedoch nicht. (Wir berichteten mit PB Nr. 203 von Sonntag, 23. Juli 2023. Am Montag, 24. Juli, zwischen 2 Uhr und 2.10 Uhr, wurde abermals versucht, den Automaten gewaltsam zu öffnen, was abermals nicht gelang. Während der Fahndung entdeckten Polizeibeamte an einem nahegelegenen Feldweg einen Pkw mit Mönchgengladbacher Kennzeichen (MG-) dessen Motor noch warm war. Im Inneren des Pkw lagen diverse Werkzeuge. Daraufhin wurde ein angrenzendes Maisfeld durchsucht, auch mithilfe eines Hubschraubers. Der Täter konnte jedoch nicht mehr aufgefunden werden. Daraufhin stellten die Beamten das Fahrzeug sicher und fertigten eine Anzeige. Der Pkw wird nun nach Spuren untersucht. Die Ermittlungen zu beiden Taten dauern zurzeit noch an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell