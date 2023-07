POL-HS: Taschendiebstahl mit Folgen

Kreis Heinsberg (ots) - Straftaten Heinsberg-Horst - Fahrkartenautomat angegangen Wahrscheinlich bereits in der Nacht zum 21.07.2023 oder an diesem Tag selbst wurde versucht, einen Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn am Bahnhof in Horst aufzuhebeln. Den derzeit unbekannten Täter gelang es jedoch nicht, an das Innere des Automaten zu gelangen. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren des Tatgeschehens. Wegberg-Beek - ...

