Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 202 von Samstag, 22. Juli 2023

Kreis Heinsberg (ots)

Heinsberg-Himmerich - Brand in Feldgemarkung

Am Freitagnachmittag (21.07.2023, 13:45 Uhr) sorgte an den Rand eines Weizenfeldes abgelegte glühende Grillkohle für einen Brand. Das entzündete Getreide brannte über mehrere hundert Meter nieder, bevor das Feuer durch die hinzugerufene Wehr gelöscht werden konnte. Am Brandort hatte sich zuvor ein Jugendlicher aufgehalten. Er war 15-16 Jahre alt, von schmaler Statur und trug ein khakifarbenes T-Shirt, sowie eine kurze Hose. Unterwegs war er mit einem blau-gelben Fahrrad. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Heinsberg, Geilenkirchener Straße - Einbruch

Unbekannte Täter hebelten am Freitag, 21.07.2023, zwischen 17:00 Uhr und 18:48 Uhr an einer rückwärtig gelegenen Kellertüre und gelangten so in ein Einfamilienhaus. Im Objekt wurden diverse Schränke durchwühlt. Die Täter entwendeten eine mittlere Bargeldsumme.

Übach-Palenberg, Südstraße - Einbruch

In der Nacht zum Freitag (20.07.2023, 22:00Uhr - 21.07.2023, 11:00 Uhr) verschafften sich bislang unbekannte Einbrecher widerrechtlich Zugang zu einer Doppelhaushälfte, die derzeit kernsaniert wird. Die Täter entwendeten diverse Werkzeuge, einen Bluetooth-Lautsprecher und ein Video-Türklingel-Set.

Heinsberg-Unterbruch, Küpper - Diebstahl eines Kfz

Ein am Fahrbahnrand geparkter Lkw Fiat Ducato mit HS-Kennzeichen wurde in der Nacht zum Freitag von Unbekannten gestohlen. Im Fahrzeug befanden sich diverse Werkzeuge. Tatzeit: 20.07.2023, 22:00 Uhr - 21.07.2023, 07:30 Uhr

Übach-Palenberg, Heerlener Straße - Diebstahl eines Kfz

Hier wurde ebenfalls ein Fiat Ducato entwendet. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum (21.07.2023, 01:00 Uhr - 21.07.2023, 09:05 Uhr) in einer Hauseinfahrt abgestellt und mit AC-Kennzeichen versehen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell