Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrzeugdiebstähle

Kreis Heinsberg (ots)

Kreisweit wurden zwischen Mittwoch, 19. Juli und Donnerstag, 20. Juli, mehrere Fahrzeuge entwendet.

Ein weißer Fiat Ducato mit Offenbacher Kennzeichen (OF-) wurde von einem Parkplatz an der Schinvelder Straße in Mindergangelt gestohlen. Im Pkw befanden sich eine Bohrmaschine und amtliche Dokumente, die ebenfalls gestohlen wurden.

In Übach-Palenberg wurde ein Mercedes Sprinter mit Aachener Kennzeichen (AC-) entwendet, der am Fahrbahnrand der Rethelstraße parkte. Am folgenden Tag konnte das Fahrzeug in den Niederlanden geortet werden. Die Niederländische Polizei wurde verständigt und übernahm die Ermittlungen in ihrem Bereich.

Ein weißer VW California Beach mit Heinsberger Kennzeichen (HS-) wurde zwischen 00.30 Uhr und 07.50 Uhr am Donnerstag, 20. Juli, in Erkelenz-Gerderath entwendet. Das Wohnmobil stand, beladen mit zwei Fahrrädern, in der Einfahrt eines Hauses an der Straße Barbararing.

In Wegberg-Rödgen wurde im selben Zeitraum ein weißer VW Multivan mit Heinsberger Kennzeichen (HS-) gestohlen.

In allen Fällen fertigten die eingesetzten Polizeibeamten Anzeigen, schrieben die Fahrzeuge zur Fahndung aus und nahmen die Ermittlungen auf.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell