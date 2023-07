Übach-Palenberg (ots) - Am Mittwoch, 19. Juli, gegen 21.10 Uhr, wartete eine junge Frau aus Übach-Palenberg auf einer Bank an der Straße Am Wasserturm auf ihre Freunde, als sich ein ihr unbekannter Mann neben sie setzte. Dieser sprach sie in gebrochenem Deutsch an und versuchte, mit ihr ins Gespräch zu kommen. Kurz darauf streichelte er ihr über den Rücken, die Beine und das Gesäß. Zudem griff er der Frau ins ...

mehr