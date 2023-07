Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach sexueller Belästigung gesucht

Übach-Palenberg (ots)

Am Mittwoch, 19. Juli, gegen 21.10 Uhr, wartete eine junge Frau aus Übach-Palenberg auf einer Bank an der Straße Am Wasserturm auf ihre Freunde, als sich ein ihr unbekannter Mann neben sie setzte. Dieser sprach sie in gebrochenem Deutsch an und versuchte, mit ihr ins Gespräch zu kommen. Kurz darauf streichelte er ihr über den Rücken, die Beine und das Gesäß. Zudem griff er der Frau ins Gesicht. Daraufhin stand sie auf und entfernte sich, um zu ihren Freunden zu gehen, die sie bereits per WhatsApp benachrichtigt hatte. Der Unbekannte entfernte sich mit seinem Fahrrad in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Er war zirka 50 Jahre alt, 160 Zentimeter groß und hatte eine korpulente Statur. Seine Haare waren lockig und grau. Bekleidet war der Mann mit einem blau-weiß karierten Hemd, einer schwarzen Lederjacke, einer dunkelblauen Jeanshose und schwarzen Schuhen. Wer im Zusammenhang mit dieser Tat Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 1 der Polizei in Heinsberg in Verbindung zu setzten unter der Telefonnummer 02452 920 0. Alternativ können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben, ober über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

