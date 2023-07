Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Grillkohle auf Stroh gelegt

Heinsberg-Porselen (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Donnerstag, 20. Juli, gegen 17 Uhr, an einem Wirtschaftsweg an der Bendengasse glühende Grillkohle auf abgemähtem Stroh deponiert, so dass dieses Feuer fing. Eine Spaziergängerin wurde auf den Brand aufmerksam und es gelang ihr, ihn zu löschen. Es entstand leichter Sachschaden. Die Polizei fertigte eine Anzeige und nahm die Ermittlungen zur Tat auf. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei zu geben oder unter dem direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell