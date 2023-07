Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Hückelhoven-Doveren (ots)

Aufmerksame Zeugen beobachteten am Donnerstag, 20. Juli, gegen 21.25 Uhr, einen Pkw, der die Hetzerather Straße in Richtung Ortsmitte Doveren befuhr. Der Fahrer kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort parkenden Pkw sowie einem Straßenschild. Weiterhin konnten die Zeugen sehen, dass Fahrer und Beifahrer des Pkw ausstiegen, der Beifahrer dann auf dem Fahrersitz Platz nahm und mit dem Fahrzeug in Richtung Beckerstraße davonfuhr. Der Unfallfahrer entfernte sich zu Fuß. Anschließend suchte der Beifahrer wieder die Unfallstelle auf. Die Zeugen schilderten den hinzugerufenen Polizeibeamten ihre Beobachtungen, woraufhin diese den tatsächlichen Unfallfahrer ermitteln konnten. Er stand augenscheinlich unter Alkoholeinwirkung, so dass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem fertigten sie eine Unfallanzeige.

