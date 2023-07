Geilenkirchen (ots) - Unbekannte Täter drangen durch eine rückwärtige Tür in ein Wohnhaus an der Wilhelm-Raabe-Straße ein. Sie durchsuchten mehrere Räume nach Wertgegenständen und entwendeten unter anderem Kleidung, Bargeld sowie Armbanduhren. Die Tat wurde zwischen 20.30 Uhr am Dienstag, 18. Juli und 20 Uhr am Mittwoch, 19. Juli, begangen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

