Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mann zwischen zwei Pkw eingeklemmt

Selfkant-Tüddern (ots)

Am 20. Juli (Donnerstag) wurde ein 55-jähriger Mann aus den Niederlanden (Echt) bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Er hatte auf einem Parkplatz an der Straße Kämpchen hinter einem Pkw gestanden, um dessen Fahrerin beim Ausparken zu helfen. Die Frau, eine 32-jährige Niederländerin (Echt), setzte mit ihrem Fahrzeug zurück und klemmte dabei den 55-Jährigen zwischen ihrem und einem weiteren parkenden Fahrzeug ein. Durch den Unfall zog sich der Mann schwere Verletzungen zu und musste in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden. In der Atemluft der Unfallfahrerin stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell