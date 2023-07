Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerststetten - Mann in Gewahrsam genommen

Am Donnerstag befand sich ein 39-Jähriger in Gussenstadt in einer psychischen Ausnahmesituation.

Gegen 19.30 Uhr teilte eine Zeuge mit, dass der 39-Jährige sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden solle. Daraufhin rückte die Polizei an, und versuchte mit dem Mann in Kontakt zu treten. Der verweigerte eine Kooperation und verbarrikadierte sich in seiner Wohnung. Erkenntnissen der Polizei zufolge, hatte der Mann Waffen in seiner Wohnung. Da der Verdacht bestand, dass der Mann sich etwas antuen könnte, drangen gegen Mitternacht Spezialkräfte der Polizei in die Wohnung ein. Sie konnten den 39-Jährigen in Gewahrsam nehmen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht. Die Polizei brachte ihn in ein psychiatrisches Krankenhaus. In der Wohnung fand die Polizei mehrere Armbrüste und Bögen. Diese Gegenstände wurden von der Polizei sichergestellt.

