Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Exhibitionistische Handlungen am Hauptbahnhof

Stuttgart (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (11.07.2023) kam es in einem Warteraum des Stuttgarter Hauptbahnhofs zu einer Exhibitionistischen Handlung durch einen 26-Jährigen. Gegen 00:15 Uhr sollte dem 26-Jährigen aufgrund seines Verhaltens ein Hausverbot für den Stuttgarter Hauptbahnhof durch Mitarbeitende der Deutschen Bahn erteilt werden. Da der somalische Staatsangehörige hierauf jedoch offenbar aggressiv reagierte und wohl jegliche Kooperation verweigerte, wurde die Bundespolizei über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Noch bevor die alarmierte Streife am Warteraum des Bahnsteigs 1 angekommen war, soll der Beschuldigte sich mehrfach vor allen Reisenden und den DB-Mitarbeitenden entkleidet haben. Die Einsatzkräfte nahmen den mit über 1,7 Promille alkoholisierten Mann daraufhin in Gewahrsam und verbrachte ihn auf die Dienststelle. Gegen ihn ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts der Exhibitionistischen Handlungen.

