Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mann ohne Ticket bei Diebstahl ertappt

Stuttgart (ots)

Beim Versuch einen Koffer in einem ICE nach Stuttgart zu entwenden konnte am heutigen Morgen (10.07.2023) ein 60-Jähriger auf frischer Tat gestellt werden. Der deutsche Staatsangehörige fuhr am heutigen Montag gegen 03:40 Uhr mit einem ICE von Frankfurt nach Stuttgart. Während der Fahrt soll der Reisende, welcher wohl über kein eigenes Ticket verfügte, zunächst die Fahrtkarte eines 24-Jährigen entwendet und daraufhin versucht haben, auch die Tasche einer weiteren Reisenden an sich zu nehmen. Die Geschädigte bemerkte den Versuch jedoch und informierte die Bundespolizei über den Sachverhalt. Die Einsatzkräfte konnte den 60 Jahre alten Mann bei der Ankunft des Zuges am Stuttgarter Hauptbahnhof feststellen und ermittelt nun gegen diesen wegen des Verdachts des Diebstahls, des versuchten Diebstahls und des Erschleichens von Leistungen.

