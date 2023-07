Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 30-Jähriger belästigt und attackiert Reisende im Zug

Esslingen am Neckar (ots)

In einem aus Düsseldorf kommenden ICE belästigte ein 30 Jahre alter Mann am vergangenen Samstag (08.07.2023) zunächst mehrere Reisende und attackierte diese schließlich auch körperlich. Gegen 11:20 Uhr soll der in Köln wohnhafte Mann zunächst begonnen haben andere Reisende zu belästigen und sich mehrfach selbst auf den Kopf zu schlagen. Nachdem ihn ein Zugbegleiter auf sein Verhalten ansprach, attackierte der tunesische Staatsangehörige diesen offenbar körperlich, indem er nach ihm schlug und trat. Mehrere Reisende und Mitarbeitende der Deutschen Bahn konnten den bereits polizeibekannten Mann jedoch schließlich überwältigen und bis zum Halt am Esslinger Bahnhof festhalten. Dort wurde der Beschuldigte durch mehrere Streifen der Landes- und Bundespolizei fixiert, gefesselt und schließlich aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes in eine Spezialklinik verbracht. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Erschleichens von Leistungen eingeleitet.

