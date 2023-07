Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Hund von Zug erfasst

Besigheim (ots)

Ein Regionalzug erfasste am gestrigen Abend (06.07.2023) einen im Gleisbereich befindlichen Hund auf der Bahnstrecke zwischen Besigheim und Bietigheim. Gegen 22:20 Uhr erfasste der aus Tübingen kommender und in Richtung Osterburken fahrender Regionalzug trotz umgehend eingeleiteter Schnellbremsung einen im Gleisbereich stehenden Hund, welcher hierdurch tödliche Verletzungen erlitt. Die knapp 70 in der Regionalbahn befindlichen Reisenden blieben augenscheinlich unverletzt und es entstand ersten Informationen zufolge ein lediglich geringer Sachschaden am Zug. Aufgrund der Einsatzmaßnahmen musste die betroffene Strecke jedoch für knapp zwei Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden was zu Verspätungen im Bahnverkehr führte.

