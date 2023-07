Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Personen im Gleisbereich zwingen S-Bahn zur Schnellbremsung

Zwei Männer überquerten am gestrigen Morgen (05.07.2023) die Gleise zwischen dem Heilbronner Hauptbahnhof und dem Bahnhof Weinsberg und erzwangen hierdurch die Schnellbremsung einer S-Bahn. Der 62-jährge georgische Staatsangehörige und sein bislang unbekannter Begleiter betraten am gestrigen Mittwoch gegen 10:45 Uhr offenbar den Gleisbereich auf der Strecke zwischen Heilbronn und Weinsberg. Der Lokführer einer aus Heilbronn kommende S-Bahn erkannte die beiden Personen und leitete umgehend eine Schnellbremsung ein, weshalb der Zug noch vor den beiden Männern zum Stehen kam. Verletzt wurde bei dem Vorfall bisherigen Informationen zufolge niemand. Der Triebfahrzeugführer überzeugte daraufhin wohl den 62 Jahre alten Mann in der S-Bahn auf die alarmierte Bundespolizeistreife zu warten, der Begleiter des Beschuldigten floh hingegen in bislang unbekannte Richtung. Bei ihm soll es sich um einen circa 30 Jahre alten und 170 cm großen Mann mit braunen Haaren, einem grauen Kapuzenpullover und einer dunklen Hose handeln. Gegen ihn und den 62-Jährigen wird nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Aufenthalte im Gleisbereich lebensgefährlich sind. Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Selbst bei einer sofort eingeleiteten Notbremsung kommen Züge erst nach mehreren hundert Metern zum Halt. Bahngleise dürfen nur an den hierfür bestimmten Stellen, wie z.B. Über- oder Unterführungen, überquert werden.

