POL-MI: E-Scooter-Fahrer auf Motorhaube aufgeladen

Minden (ots) - Während einer Streifenfahrt durch die Innenstadt erschien am späten Montagabend plötzlich ein 43-jähriger Mindener am Polizeiwagen und berichtete den Beamten, wenige Minuten zuvor gegen 22 Uhr von zwei männlichen Personen in der Fußgängerzone überfallen worden zu sein. Nachdem der Geschädigte das Äußere des Duos beschrieben hatte, konnten die ...

mehr