POL-MI: Überfall auf Radfahrer: Mutmaßliches Täter-Duo geht in Untersuchungshaft

Minden (ots)

Während einer Streifenfahrt durch die Innenstadt erschien am späten Montagabend plötzlich ein 43-jähriger Mindener am Polizeiwagen und berichtete den Beamten, wenige Minuten zuvor gegen 22 Uhr von zwei männlichen Personen in der Fußgängerzone überfallen worden zu sein.

Nachdem der Geschädigte das Äußere des Duos beschrieben hatte, konnten die Gesetzeshüter kurz darauf in der Bäckerstraße zwei bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene Männer (25, 26) aus Löhne antreffen. Das mutmaßliche Täter-Duo ergriff bei Erblicken des Streifenwagens unmittelbar die Flucht, konnte aber wenig später von den Einsatzkräften vorläufig festgenommen und auf die Wache in der Marienstraße gebracht werden.

Dort verbrachten sie die folgenden Stunden hinter verschlossenen Türen im Polizeigewahrsam. Weil die beiden Männer mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol standen, entnahm man ihnen eine Blutprobe. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde das Duo noch am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt. Der ordnete schließlich die Untersuchungshaft an.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge war der 43-Jährige gegen 22 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Obermarktstraße unterwegs gewesen, als er auf das Täter-Duo traf. In der Folge forderte man von ihm die Aushändigung von Wertgegenständen. Als der Radfahrer dies ablehnte, stießen ihn die Kriminellen zu Boden und wirkten körperlich auf ihn ein. Anschließend ergriffen sie mit dessen Fahrrad die Flucht. Bei dem Angriff verletzte sich der 43-Jährige offenbar leicht, verzichtete aber auf eine medizinische Versorgung.

