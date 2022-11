Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrer (32) erleidet bei Kollision schwere Verletzungen

Minden (ots)

Beim Zusammenstoß mit einem Kleintransporter auf der Bergkirchener Straße hat ein 32 Jahre Autofahrer aus Rinteln am Montagnachmittag schwere Verletzungen erlitten.

Den Erkenntnissen nach hatte sich der Mann aus dem Kreis Schaumburg in einem VW auf dem Weg in Richtung Porta Westfalica befunden, als er aus ungeklärter Ursache in Höhe des Potts Park auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kam es gegen 16.55 Uhr zur seitlichen Kollision mit dem entgegenkommenden Ford Kleintransporter eines Fahrers (54) aus Spenge. Der hatte offenbar noch durch ein Ausweichmanöver versucht, eine Kollision zu vermeiden. Nach Überfahren des Grünstreifens kam der Volkswagen schließlich in einem Graben zum Stillstand. Der Transporter schleuderte herum und kam mit den Hinterreifen auf dem Grünstreifen zum Stehen.

Mit einem Rettungswagen erfolgte die Einlieferung des 32-Jährigen ins Johannes Wesling Klinikum. Der Transporter-Fahrer und sein Beifahrer blieben unverletzt. Zur Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle vollgesperrt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell