POL-MI: Werkzeug gestohlen

Minden (ots) - Beim Zusammenstoß mit einem Kleintransporter auf der Bergkirchener Straße hat ein 32 Jahre Autofahrer aus Rinteln am Montagnachmittag schwere Verletzungen erlitten. Den Erkenntnissen nach hatte sich der Mann aus dem Kreis Schaumburg in einem VW auf dem Weg in Richtung Porta Westfalica befunden, als er aus ungeklärter Ursache in Höhe des Potts Park auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kam es gegen 16.55 ...

