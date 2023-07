Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: 4-Jähriger auf Bahnsteig gestoßen

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein 70-Jähriger hat am Dienstagmorgen (04.07.2023) am Vaihinger Bahnhof zuerst einen 4 Jahre alten Jungen gestoßen und anschließend die Eltern des Kindes und einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn beleidigt. Der 4-Jährige wartete bisherigen Informationen zufolge gegen 11:40 Uhr mit seinen beiden Eltern an einem Bahnsteig des Vaihinger Bahnhofs auf seinen Zug und lief rückwärts auf den 70-Jährigen zu, als er wohl von diesen mit beiden Händen gestoßen wurde. Der Junge soll daraufhin in Richtung Bahnsteigkante gestolpert, aber von seinem Vater aufgefangen worden sein. Die Familie informierte einen Bahn-Mitarbeiter über den Vorfall und folgte mit diesem zusammen dem 70-jährigen deutschen Staatsangehörigen in einen Zug in Richtung Stuttgart. Während der Zugfahrt soll der Beschuldigte dann zudem die Eltern und den Mitarbeiter im Rahmen eines Gesprächs beleidigt haben. Beim Halt des Zuges am Stuttgarter Hauptbahnhof wurden alle Beteiligten von alarmierten Einsatzkräften der Bundespolizei festgestellt und den entsprechenden polizeilichen Maßnahmen unterzogen. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung und der Beleidigung. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

