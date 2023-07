Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Sexuelle Belästigung und Widerstand durch einen 24-Jährigen

Stuttgart (ots)

Zunächst belästigte und bedrohte ein 24-Jähriger am Montagmittag (03.07.2023) mehrere weibliche Reisende in einem Regionalzug nach Stuttgart und leistete im Anschluss Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Gegen 13:00 Uhr am gestrigen Mittag fuhr der deutsche Staatsangehörige zunächst mit einem Regionalzug von Heilbronn nach Stuttgart. Während der Fahrt soll der mit über 1,3 Promille alkoholisierte Mann dann drei Schülerinnen im Alter von 13 bis 14 Jahren und deren Lehrerin sexuell belästigt und eine weitere Reisende bedroht haben. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten den 24-Jährigen beim Halt des Zuges am Stuttgarter Hauptbahnhof antreffen und auf die Dienststelle verbringen. Gegen diese Maßnahmen widersetzte sich der aggressive Beschuldigte und weigerte sich zudem mit den Streifen zu kooperieren. Auf dem Bundespolizeirevier Stuttgart leistete der bereits polizeibekannte Mann erneut Widerstand und verletzte dabei einen Beamten leicht. Der 24-Jährige muss nun mit einem Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung, der Bedrohung, der Körperverletzung und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell