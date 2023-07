Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Bundespolizei sucht Zeugen: 39-Jähriger beleidigt und bedroht Reisende

Stuttgart (ots)

Ein 39-jähriger Mann hat am späten Samstagnachmittag (01.07.2023) mehrere Reisende in einem Interregio Express in Richtung Stuttgart beleidigt und bedroht. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 39-jährige tunesische Staatsangehörige gegen 17:00 Uhr auf der Fahrt von Stuttgart -Vaihingen zum Hauptbahnhof die Reisenden offenbar in französischer Sprache verbal angegangen haben, bevor ein anwesender Sicherheitsmitarbeiter einschritt. Infolge dessen soll der aggressive Mann dem Mitarbeiter mit der Hand gegen die Brust geschlagen haben. Alarmierte Beamte der Bundespolizei trafen den 39 -Jährigen bei der Ankunft im Hauptbahnhof an. Er muss nun unter anderem mit einem Straf verfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung, sowie der Bedrohung rechnen. Die Bundespolizei sucht in dem Zusammenhang nach Zeugen, insbesondere nach den Reisenden, welche beleidigt und bedroht wurden. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

