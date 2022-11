LPI-SLF: betrunken mit Auto in Saalfeld unterweges

Saalfeld (ots) - Vermutlich zwischen 3 und 4 Uhr wurde am Samstag ein Briefkasten in der Saalfelder Albert-Schweitzer-Straße 25 mittels Böller beschädigt. Weiterhin wurden in weißer Farbe Schmierereien an der Haustür angebracht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Saalfeld unter 560 zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Inspektionsdienst Saalfeld Telefon: 03671 56 0 E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de ...

