LPI-SLF: Sachbeschädigung

Saalfeld (ots) - Eine 71-Jährige befuhr am Donnerstag gegen 15:30 Uhr die Kulmbacher Straße in Saalfeld. Auf Höhe der Zufahrt zu einem Supermarkt-Parkplatz bog sie nach rechts ab und streifte dabei einen Fußgänger, welcher die Zufahrt in Richtung Kreisverkehr am Bahnhof überquerte. Der 18-Jährige wurde dabei leicht verletzt und vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 ...

mehr