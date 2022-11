Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ermittlungen aufgrund des Verdachts des Bandenmäßigen Diebstahls

Unterwellenborn (ots)

Am Donnerstagabend wurden zwei Auslieferungsfahrer in Unterwellenborn überführt, die möglicherweise bereits seit längerer Zeit Waren aus LKW stehlen. Die beiden Männer beliefern seit mehreren Monaten Supermärkte in der Region. Nachdem es offensichtlich in der Vergangenheit mehrmals zu Unregelmäßigkeiten bei der Warenauslieferung kam, konnte schließlich gestern Abend belegt werden, dass die vorgesehenen Verplombungen an den LKW nicht vorgenommen wurden. In der Folge wurden die beiden polnischen Mitarbeiter (30 und 45 Jahre alt) vorläufig festgenommen. Parallel kam es in dem Zusammenhang zu Durchsuchungen im Bereich Zeitz- es wurden verschiedene Waren und Güter aufgefunden, deren Herkunft unbekannt ist und die Zuordnung noch aussteht. Darüber hinaus wurde bekannt, dass die beiden Männer vermutlich auch Dieselkraftstoff aus dem Auslieferungs-LKW abgezapft hatten. Nach Rücksprache mit der zuständigen Bereitschaftsstaatsanwältin am heutigen Morgen wurden die beiden Beschuldigten jedoch nach Abschluss aller Maßnahmen von der Polizeidienststelle entlassen- es wird aufgrund des Verdachts des Bandenmäßigen Diebstahls ermittelt. Der Gesamtwert der mutmaßlich gestohlenen Waren ist bislang unbekannt, die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell